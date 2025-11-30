Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — 16-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 135 очков.

Вторую строчку занимает Павел Соловьёв с результатом 111 очков. Тройку лидеров замыкает Егор Митрошин (91). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — 16-й (44).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 135 очков.

2. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 111.

3. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО – Югра) – 91.

4. Денис Спицов (Тюменская область) – 84.

5. Алексей Червоткин (Тюменская область) –82.

6. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 79.

7. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 78.

8. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО) – 68.

9. Илья Семиков (Республика Коми) — 62.

9. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 62.

…

16. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 44.