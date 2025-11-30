Скидки
Лыжи

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Горбунова — вторая

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Пеклецова — лидер, Горбунова — вторая
Российская лыжница Алина Пеклецова после победы в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стала лидером дистанционного зачёта соревнований. В её активе 100 очков.

Вторую строчку занимает Лидия Горбунова с результатом 88 очков. Тройку сильнейших замыкает Екатерина Никитина (79).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 100 очков.
  2. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 88.
  3. Екатерина Никитина (Москва) — 79.
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 73.
  5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 69.
  6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 64.
  7. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 59.
  8. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 50.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Алина Пеклецова выиграла классическую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Кировске
