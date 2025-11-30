Скидки
Лыжи

Бабиков — о поступке Большунова: если поменять их местами, то Бакурова бы уничтожили

Бабиков — о поступке Большунова: если поменять их местами, то Бакурова бы уничтожили
Российский биатлонист Антон Бабиков высказался об инциденте с участием трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и Александра Бакурова на Кубке России по лыжным гонкам.

«По-моему, самый простой пример в том, что если поменять их местами, то Бакурову уже можно было бы винтовку выбирать и в Ханты ехать на биатлон, потому что в лыжах его бы уничтожили на всех уровнях», — написал Бабиков в чате телеграм-канала журналиста Владимира Иванова.

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.

