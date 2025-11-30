Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая вышла в лидеры, Никитина — вторая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская лыжница Евгения Крупицкая стала лидером общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после индивидуальной гонки этапа соревнований в Кировске. На счету лыжницы 120 очков.

Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 111 очков. Тройку лидеров замыкает Алина Пеклецова (100).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины: