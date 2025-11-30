Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая вышла в лидеры, Никитина — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая вышла в лидеры, Никитина — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая стала лидером общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после индивидуальной гонки этапа соревнований в Кировске. На счету лыжницы 120 очков.

Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 111 очков. Тройку лидеров замыкает Алина Пеклецова (100).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 120 очков.
  2. Екатерина Никитина (Москва) — 111.
  3. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 100.
  4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 99.
  5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 88.
  6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 85.
  7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 74.
  8. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 73.
  9. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 72.
  10. Арина Рощина (Тюменская область) — 68.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — 16-й
