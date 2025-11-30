Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая вышла в лидеры, Никитина — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая стала лидером общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после индивидуальной гонки этапа соревнований в Кировске. На счету лыжницы 120 очков.
Вторую строчку занимает Екатерина Никитина с результатом 111 очков. Тройку лидеров замыкает Алина Пеклецова (100).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 120 очков.
- Екатерина Никитина (Москва) — 111.
- Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 100.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 99.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 88.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 85.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 74.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 73.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) — 72.
- Арина Рощина (Тюменская область) — 68.
