Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет лидирует, Клебо — пятый

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 197 очков.

Вторую строчку занимает австриец Мика Фермойлен с результатом 197 очков. Тройку лидеров замыкает представитель Швеции Эдвин Ангер (183). Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо — пятый.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Мужчины:

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 197 очков. Мика Фермойлен (Австрия) — 197. Эдвин Ангер (Швеция) — 183. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 168. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 160. Мэттис Стенсхаген (Норвегия) — 146. Андреас Рее (Норвегия) — 136. Матис Делож (Франция) — 128. Зак Кеттерсон (США) — 120. Уго Лапалус (Франция) — 117.