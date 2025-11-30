Скидки
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет лидирует, Клебо — пятый

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет лидирует, Клебо — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 197 очков.

Вторую строчку занимает австриец Мика Фермойлен с результатом 197 очков. Тройку лидеров замыкает представитель Швеции Эдвин Ангер (183). Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо — пятый.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Мужчины:

  1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 197 очков.
  2. Мика Фермойлен (Австрия) — 197.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) — 183.
  4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 168.
  5. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 160.
  6. Мэттис Стенсхаген (Норвегия) — 146.
  7. Андреас Рее (Норвегия) — 136.
  8. Матис Делож (Франция) — 128.
  9. Зак Кеттерсон (США) — 120.
  10. Уго Лапалус (Франция) — 117.
Комментарии
