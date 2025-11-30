Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Нюэнгет лидирует, Клебо — пятый
Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 197 очков.
Вторую строчку занимает австриец Мика Фермойлен с результатом 197 очков. Тройку лидеров замыкает представитель Швеции Эдвин Ангер (183). Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо — пятый.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Мужчины:
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 197 очков.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 197.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 183.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 168.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 160.
- Мэттис Стенсхаген (Норвегия) — 146.
- Андреас Рее (Норвегия) — 136.
- Матис Делож (Франция) — 128.
- Зак Кеттерсон (США) — 120.
- Уго Лапалус (Франция) — 117.
Материалы по теме
Комментарии