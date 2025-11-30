Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева опубликовала фото с дочерью в честь Дня матери

Наталья Терентьева опубликовала фото с дочерью в честь Дня матери
Комментарии

Олимпийская чемпионка (2022) и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в соцсети пост в честь Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На прикреплённой к текстовому поздравлению фотографии спортсменка запечатлена с годовалой дочерью Василисой.

Фото: Личный архив Натальи Терентьевой

«Поздравляю всех мамочек с праздником. Счастья, любви и терпения вам», — подписала публикацию Терентьева в своём телеграм-канале.

Ранее Наталья Терентьева и её муж, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Терентьев, объявили о скором рождении в семье второго ребёнка, опубликовав в соцсети видео.

Материалы по теме
Видео
Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android