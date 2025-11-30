Наталья Терентьева опубликовала фото с дочерью в честь Дня матери

Олимпийская чемпионка (2022) и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в соцсети пост в честь Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На прикреплённой к текстовому поздравлению фотографии спортсменка запечатлена с годовалой дочерью Василисой.

Фото: Личный архив Натальи Терентьевой

«Поздравляю всех мамочек с праздником. Счастья, любви и терпения вам», — подписала публикацию Терентьева в своём телеграм-канале.

Ранее Наталья Терентьева и её муж, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Терентьев, объявили о скором рождении в семье второго ребёнка, опубликовав в соцсети видео.