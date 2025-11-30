Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Ангер — третий
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 275 очков.
Вторую строчку занимает Харальд Эстберг Амундсен с результатом 254 очка. Тройку сильнейших замыкает Эдвин Ангер (221).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 275 очков.
- Харальд Эстберг Амундсен (Новрегия) — 254.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 221.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 197.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 197.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 170.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 170.
- Андреас Рее (Норвегия) — 136.
- Матис Делож (Франция) – 128.
- Зак Кеттерсон (США) – 120.
