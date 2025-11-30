Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Ангер — третий

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 275 очков.

Вторую строчку занимает Харальд Эстберг Амундсен с результатом 254 очка. Тройку сильнейших замыкает Эдвин Ангер (221).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Мужчины: