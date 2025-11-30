Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Ангер — третий

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 275 очков.

Вторую строчку занимает Харальд Эстберг Амундсен с результатом 254 очка. Тройку сильнейших замыкает Эдвин Ангер (221).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 275 очков.
  2. Харальд Эстберг Амундсен (Новрегия) — 254.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) — 221.
  4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 197.
  5. Мика Фермойлен (Австрия) — 197.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 170.
  7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 170.
  8. Андреас Рее (Норвегия) — 136.
  9. Матис Делож (Франция) – 128.
  10. Зак Кеттерсон (США) – 120.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
