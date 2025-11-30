Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Фрида Карлссон — первая, Хейди Венг — вторая

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 212 очков.

Вторую строчку занимает представительница Норвегии Хейди Венг с результатом 203 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё одна шведка, Эбба Андерссон (192).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Женщины: