Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Фрида Карлссон — первая, Хейди Венг — вторая
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 212 очков.
Вторую строчку занимает представительница Норвегии Хейди Венг с результатом 203 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё одна шведка, Эбба Андерссон (192).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Женщины:
- Фрида Карлссон (Швеция) — 212 очков.
- Хейди Венг (Норвегия) — 202.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
- Джессика Диггинс (США) — 189.
- Моа Илар (Швеция) — 165.
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 154.
- Кристин Аустгулен Фоснес (Норвегия) — 119.
- Пия Финк (Германия) — 119.
- Криста Пярмякоски (Финляндия) — 116.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 114.
Материалы по теме
Комментарии