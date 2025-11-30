Скидки
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Фрида Карлссон — первая, Хейди Венг — вторая

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Фрида Карлссон — первая, Хейди Венг — вторая
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 212 очков.

Вторую строчку занимает представительница Норвегии Хейди Венг с результатом 203 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё одна шведка, Эбба Андерссон (192).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 30 ноября. Женщины:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 212 очков.
  2. Хейди Венг (Норвегия) — 202.
  3. Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
  4. Джессика Диггинс (США) — 189.
  5. Моа Илар (Швеция) — 165.
  6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 154.
  7. Кристин Аустгулен Фоснес (Норвегия) — 119.
  8. Пия Финк (Германия) — 119.
  9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 116.
  10. Йонна Сундлинг (Швеция) — 114.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Ангер — третий
