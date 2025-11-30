Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс стала лидером, Илар — вторая

Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 252 очка.

Вторую строчку занимает шведка Моа Илар с результатом 227 очков. Тройку лидеров занимает Йонна Сундлинг (213).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 252 очка.
  2. Моа Илар (Швеция) — 227.
  3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 213.
  4. Фрида Карлссон (Швеция) — 212.
  5. Хейди Венг (Норвегия) — 203.
  6. Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
  7. Майя Дальквист (Швеция) — 161.
  8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 154.
  9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 143.
  10. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 134.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
