Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс стала лидером, Илар — вторая
Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 252 очка.
Вторую строчку занимает шведка Моа Илар с результатом 227 очков. Тройку лидеров занимает Йонна Сундлинг (213).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 252 очка.
- Моа Илар (Швеция) — 227.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 213.
- Фрида Карлссон (Швеция) — 212.
- Хейди Венг (Норвегия) — 203.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
- Майя Дальквист (Швеция) — 161.
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 154.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 143.
- Криста Пярмякоски (Финляндия) — 134.
