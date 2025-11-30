Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс стала лидером, Илар — вторая

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 252 очка.

Вторую строчку занимает шведка Моа Илар с результатом 227 очков. Тройку лидеров занимает Йонна Сундлинг (213).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 252 очка. Моа Илар (Швеция) — 227. Йонна Сундлинг (Швеция) — 213. Фрида Карлссон (Швеция) — 212. Хейди Венг (Норвегия) — 203. Эбба Андерссон (Швеция) — 192. Майя Дальквист (Швеция) — 161. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 154. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 143. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 134.