Губерниев: не понимаю, в чём проблема для Большунова извиниться перед Бакуровым!

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что не понимает, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не извиняется перед Александром Бакуровым за то, что толкнул его после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске.

«А я вот не понимаю! В чём проблема для Большунова извиниться перед Бакуровым! Элементарно и просто! И даже сейчас не поздно ещё! Ведь повинную голову меч не сечёт! Но увы и ах! Как вы думаете, народ? Почему Большунов не извиняется? А наоборот, изображает жертву!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

