«Надо исключить риск». Вяльбе — о неучастии Терентьевой в соревнованиях

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что олимпийской чемпионке Наталье Терентьевой (Непряевой) на данный момент небезопасно возвращаться на соревнования.

Ранее Наталья Терентьева и её муж, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Терентьев, объявили о скором рождении в семье второго ребёнка, опубликовав в соцсети видео. В семье уже подрастает годовалая дочь Василиса.

«Думали, что в начале сезона она попробует. Но срок уже большой. Надо исключить риск. Она уже и плакала, мы с ней говорили. Но из «я хочу» и «небезопасно» должно превалировать второе. Вернётся после родов — может бегать лет 15 и ни о чём не думать. Мы же не кролики, нам надо девять месяцев беременности отходить, до этого хотя бы немного не тренироваться и потом хотя бы месяц. Хочется побегать в полный рост», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

