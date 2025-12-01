«Честно говоря, не ожидала». Диггинс — о серебре в масс-старте на Кубке мира в Руке

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о серебре в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия).
«Это было здорово. Честно говоря, не ожидала этого. Думала, что если выберу хорошую позицию, то, возможно, мне повезёт. Я то отставала, то возвращалась в группу и цеплялась за хвост пелотона из последних сил. Так что было круто и неожиданно обнаружить запас энергии где-то на 30 секунд и проверить, хватит ли его на финише.
Мне повезло, что трасса была быстрой, если честно. Иногда было страшно, потому что она была покрыта льдом, хотя в каком-то смысле это было даже хорошо, потому что не было времени на лишние размышления. Просто понимала, что нужно удержаться на ногах, и это помогало сохранять концентрацию», — приводит слова Диггинс пресс-служба FIS.
