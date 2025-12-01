Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Честно говоря, не ожидала». Диггинс — о серебре в масс-старте на Кубке мира в Руке

«Честно говоря, не ожидала». Диггинс — о серебре в масс-старте на Кубке мира в Руке
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о серебре в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
50:24.9
2
Джессика Диггинс
США
+2.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.8

«Это было здорово. Честно говоря, не ожидала этого. Думала, что если выберу хорошую позицию, то, возможно, мне повезёт. Я то отставала, то возвращалась в группу и цеплялась за хвост пелотона из последних сил. Так что было круто и неожиданно обнаружить запас энергии где-то на 30 секунд и проверить, хватит ли его на финише.

Мне повезло, что трасса была быстрой, если честно. Иногда было страшно, потому что она была покрыта льдом, хотя в каком-то смысле это было даже хорошо, потому что не было времени на лишние размышления. Просто понимала, что нужно удержаться на ногах, и это помогало сохранять концентрацию», — приводит слова Диггинс пресс-служба FIS.

Материалы по теме
Йонна Сундлинг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android