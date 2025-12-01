«Жажду новых побед». Амундсен — о золоте в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке

Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о победе в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия).

«Ощущение победы в гонке Кубка мира просто непередаваемое, особенно в масс-стартах. Все стартуют одновременно, но ты финишируешь первым — это просто море адреналина. Я жажду новых побед. Просто безумие — выиграть эту гонку два года подряд. Были очень сложные условия, очень высокая скорость, я очень нервничал на спусках, и на первых четырёх кругах я был довольно далеко позади и с трудом пытался подняться. Но сохранил немного энергии и на последнем круге был очень силён. И финиш у меня был отличный.

Вначале, когда они оторвались, я был довольно далеко позади, поэтому мне пришлось просто ждать. Но на последнем круге подумал: «Нельзя просто так их отпускать», поэтому на последнем круге выложился на полную, чтобы их догнать, а затем, на последнем подъёме, ещё и старался сохранить силы для спринта. Не знал, как идут дела у Эдвина [Ангера] и Эйнара [Хедегарта], но у меня были сильные ноги», — приводит слова Амундсена пресс-служба FIS.