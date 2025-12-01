Скидки
Наталья Терентьева рассказала, как тренируется, будучи беременной

Наталья Терентьева рассказала, как тренируется, будучи беременной
Олимпийская чемпионка и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) рассказала о тренировках и участии в гонках, будучи беременной.

«Мы планировали второго ребёнка, но немного попозже. Но получилось так – чему мы очень рады. Первые пару дней, когда узнала, я не совсем понимала, что делать дальше. А Саша сразу обрадовался, сказал, что всё отлично.

В Малиновке бежала, когда была уже на третьем месяце. До гонок в Кировске у меня были минимальные ограничения по тренировкам, но, в принципе, я провела полноценную вкатку, делала все скоростные работы, на днях даже бежала контрольную, где, как сказал тренер, была очень конкурентоспособна. Но выйти на старт – это не то же самое, что пробежать контрольную тренировку. Это эмоции, волнение, риски, поэтому на старт я так и не рискнула выйти», — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

