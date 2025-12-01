Шистад — о победе в спринте в Руке: просто кайф, начать сезон вот так — это здорово

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 в спринте Кристине Ставос Шистад прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Руке (Финляндия). На финише финального забега норвежка выиграла 0,2 секунды у шведки Йонны Сундлинг.

«Это очень приятно. Просто кайф. Начать сезон вот так — это здорово. По ходу гонки было немного толкотни. Для меня было важно обойти Майю [Дальквист] после того, как я назвала её «безобидной». Она, вероятно, всё ещё говорит то же самое, но, думаю, она немного боится. Для нас это дополнительная мотивация, так что она точно не делает себе проще», – приводит слова Шистад TV2 no.