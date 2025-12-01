Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ардашев заслуженно получил жёлтую майку». Легков — об итогах этапа КР в Кировске

«Ардашев заслуженно получил жёлтую майку». Легков — об итогах этапа КР в Кировске
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков оценил результаты этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске.

«Первый этап прошёл в классной борьбе. Здорово проявила себя молодёжь, ребята показали хорошие результаты и уже наступают на пятки лидерам. Хорошо себя проявила Татьяна Сорина, хотя в последнее время у неё многое не получалось.

Сергей Ардашев заслуженно получил жёлтую майку. Отдельно хотел бы отметить Ивана Горбунова. Он проходил тяжёлое восстановление и в спринте занял второе место», – приводит слова Легкова ТАСС.

Этап Кубка России в Кировске проходил с 27 по 30 ноября.

Материалы по теме
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android