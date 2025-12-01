«Ардашев заслуженно получил жёлтую майку». Легков — об итогах этапа КР в Кировске

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков оценил результаты этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске.

«Первый этап прошёл в классной борьбе. Здорово проявила себя молодёжь, ребята показали хорошие результаты и уже наступают на пятки лидерам. Хорошо себя проявила Татьяна Сорина, хотя в последнее время у неё многое не получалось.

Сергей Ардашев заслуженно получил жёлтую майку. Отдельно хотел бы отметить Ивана Горбунова. Он проходил тяжёлое восстановление и в спринте занял второе место», – приводит слова Легкова ТАСС.

Этап Кубка России в Кировске проходил с 27 по 30 ноября.