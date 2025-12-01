Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Гут-Бехрами: цель — полностью восстановиться после травмы и вернуть себе форму

Гут-Бехрами: цель — полностью восстановиться после травмы и вернуть себе форму
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте, швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами рассказала о своём состоянии после тяжёлой травмы, полученной на тренировке в американском Коппер-Маунтин. У горнолыжницы был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Я представляла себе ближайшие месяцы совсем иначе и с нетерпением ждала нового лыжного сезона. Моя цель — полностью восстановиться после этой травмы и вернуть себе форму. Только тогда я пойму, что ждёт меня в будущем», – приводит слова Гут-Бехрами Eurosport Italy.

Помимо золотой медали Олимпиады-2022, 34-летняя Гут-Бехрами также имеет в своём активе две бронзовые награды Олимпийских игр 2014 и 2022 года (Сочи и Пхёнчхан). Швейцарка дважды становилась чемпионкой мира в супергиганте и в гигантском слаломе в 2021 году в Кортине-д'Ампеццо.

Материалы по теме
Горнолыжница Гут-Бехрами получила серьёзную травму колена на тренировке в США
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android