Гут-Бехрами: цель — полностью восстановиться после травмы и вернуть себе форму

Олимпийская чемпионка 2022 года в супергиганте, швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами рассказала о своём состоянии после тяжёлой травмы, полученной на тренировке в американском Коппер-Маунтин. У горнолыжницы был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Я представляла себе ближайшие месяцы совсем иначе и с нетерпением ждала нового лыжного сезона. Моя цель — полностью восстановиться после этой травмы и вернуть себе форму. Только тогда я пойму, что ждёт меня в будущем», – приводит слова Гут-Бехрами Eurosport Italy.

Помимо золотой медали Олимпиады-2022, 34-летняя Гут-Бехрами также имеет в своём активе две бронзовые награды Олимпийских игр 2014 и 2022 года (Сочи и Пхёнчхан). Швейцарка дважды становилась чемпионкой мира в супергиганте и в гигантском слаломе в 2021 году в Кортине-д'Ампеццо.