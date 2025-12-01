Коростелёв выложил пост по итогам классической разделки на этапе Кубка России в Кировске

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв опубликовал пост по итогам мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Спортсмен столкнулся с проблемами с креплением и снялся с гонки.

«Год прошёл, число сменилось, ничего не изменилось. Батыра — с укреплением положения в зачёте», — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований.