Главная Лыжи Новости

«Думал, что Клебо улетит в лес». Эдвин Ангер раскритиковал трассу в Руке

Двукратный призёр чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам швед Эдвин Ангер раскритиковал трассу в Руке (Финляндия), на которой состоялся первый этап Кубка мира.

«Было страшно. Особенно на первом подъёме. Я думал, что Йоханнес Клебо вот-вот улетит в лес, как Линн Сван в прошлом году. Было очень скользко и сложно», — приводит слова Ангера Aftonbladet.

Победителем мужского масс-старта на 20 км стал обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Ангер замкнул тройку лидеров. Вторым остался Эйнар Хедегарт из Норвегии. Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо в данной гонке финишировал 15-м.

