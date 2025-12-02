Скидки
Лыжи

Маркус Крамер: надеюсь, российские лыжники вернутся на международную арену

Маркус Крамер: надеюсь, российские лыжники вернутся на международную арену
Бывший тренер сборной России, ныне работающий в сборной Италии, Маркус Крамер, высказался об отстранении российских лыжников.

«Я опечален отстранением. В первую очередь из-за спортсменов. Что им делать? Никто не хочет того, что происходит. Я знаю, что спортсмены хотят соревноваться и не хотят иметь ничего общего с политикой. Я знаю многих из них лично и уверен, что почти никто из них не поддерживает текущую обстановку. Люди из других стран не знают, что стоит за спортсменами в России. Не знаю всех деталей, но знаю намного больше, чем многие другие тренеры и спортсмены.

Не понимаю, почему существует такая разница в разных видах спорта. Одни разрешают выступать россиянам, другие — нет. Думаю, МОК должен вмешаться и сказать — либо все россияне могут участвовать, либо никто. Надеюсь, что россияне вернутся на международную арену», — сказал Крамер в интервью TV2.

Комментарии
