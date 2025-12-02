Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Он совершенно не считает себя виноватым». Губерниев — о поведении Большунова

«Он совершенно не считает себя виноватым». Губерниев — о поведении Большунова
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не прав в конфликте с Александром Бакуровым. Ранее Большунов толкнул спортсмена после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске.

«Если травмы Бакурова связаны с действиями Большунова, боюсь, извинения уже не помогут… Тут всё значительно серьёзнее… Даже если Бакуров на дистанции был агрессивен, толкать исподтишка соперника после финиша подло! Эх, Саша Большунов.

Все мы большие поклонники таланта лыжника Большунова! Он гений спорта и великий чемпион! Но надо отделять мух от котлет! Он поступил неправильно и должен понести наказание! Проблема ещё и в том, что сам он совершенно не считает себя виноватым! И куча людей Большунова ещё и оправдывает! Никто не призывает к охоте на ведьм и показательной порке, но так вести себя, как Большунов, нельзя! Особенно, когда ты великий спортсмен! Бакурову здоровья», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android