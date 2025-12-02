«Он совершенно не считает себя виноватым». Губерниев — о поведении Большунова

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не прав в конфликте с Александром Бакуровым. Ранее Большунов толкнул спортсмена после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске.

«Если травмы Бакурова связаны с действиями Большунова, боюсь, извинения уже не помогут… Тут всё значительно серьёзнее… Даже если Бакуров на дистанции был агрессивен, толкать исподтишка соперника после финиша подло! Эх, Саша Большунов.

Все мы большие поклонники таланта лыжника Большунова! Он гений спорта и великий чемпион! Но надо отделять мух от котлет! Он поступил неправильно и должен понести наказание! Проблема ещё и в том, что сам он совершенно не считает себя виноватым! И куча людей Большунова ещё и оправдывает! Никто не призывает к охоте на ведьм и показательной порке, но так вести себя, как Большунов, нельзя! Особенно, когда ты великий спортсмен! Бакурову здоровья», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.