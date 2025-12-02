ФЛГ Ленинградской области выступила с заявлением после инцидента Большунова и Бакурова

Федерация лыжных гонок Ленинградской области выступила с официальным заявлением после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

«Действия одного из самых титулованных спортсменов в лыжных гонках могут быть расценены как агрессия. Такое поведение противоречит самим основам спортивных принципов и профессиональной этики.

Демонстрация неуважения и хамство наносит ущерб репутации всего лыжного сообщества и дискредитирует базовые ценности спорта.

Федерация лыжных гонок Ленинградской области официально обратилась в Федерацию лыжных гонок России с требованием провести всесторонний и принципиальный разбор данного инцидента. Мы ожидаем, что по итогам разбора будут приняты исчерпывающие дисциплинарные меры в отношении нарушителя, адекватные тяжести проступка", — говорится в заявлении.