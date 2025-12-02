Скидки
Александр Большунов выступил с заявлением после инцидента с Бакуровым на Кубке России

Александр Большунов выступил с заявлением после инцидента с Бакуровым на Кубке России
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов выступил с заявлением после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске, где он толкнул в спину Александра Бакурова.

«Всем добрый день! Хотелось обратиться по ситуации, кто неравнодушен и не согласен. Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и, возможно, после уже со спортсменами. Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова, я признаю, что поступил неправильно, толкнул соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить о инцидентах, которые произошли на трассе, но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать. Если на дистанции случаются какие-то моменты, то их должны разбирать судьи и технические делегаты», — сообщил Большунов в социальных сетях.

