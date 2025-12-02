Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов процитировал Леопольда, упомянув конфликты с другими лыжниками

Александр Большунов процитировал Леопольда, упомянув конфликты с другими лыжниками
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний Александр Большунов призвал российских лыжников уважать друг друга после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске, где он толкнул в спину Александра Бакурова.

«Что касается группы Сорина, то, начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками. Я понимаю, это спорт, но, как сказал кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно». И уважать друг друга на дистанции. И делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы на дистанции, так и вне дистанции», — сказал Большунов в социальных сетях.

Материалы по теме
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android