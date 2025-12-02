Александр Большунов процитировал Леопольда, упомянув конфликты с другими лыжниками

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний Александр Большунов призвал российских лыжников уважать друг друга после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске, где он толкнул в спину Александра Бакурова.

«Что касается группы Сорина, то, начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками. Я понимаю, это спорт, но, как сказал кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно». И уважать друг друга на дистанции. И делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы на дистанции, так и вне дистанции», — сказал Большунов в социальных сетях.