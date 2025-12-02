Скидки
Лыжи

«Это останется у него на совести». Большунов объяснил причину своего поступка на КР

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов рассказал, что побудило его толкнуть Александра Бакурова после полуфинального заезда в спринте на первом этапе Кубка России.

«Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки, их было как минимум три. На подъёме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом. И третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров можно один, ну, наверное, максимум два раза помешать. Но если больше, это уже, наверное, перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести», — сообщил Большунов в социальных сетях.

