Главная Лыжи Новости

Большунов: я сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед богом

Большунов: я сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед богом
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов рассказал, что после инцидента на Кубке России, где толкнул Александра Бакурова, сходил в церковь.

«Что касается извинения, то я, конечно, сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед богом. Спасибо ФосАгро и комплексу Тирова, что они дозволяют, чтобы у данного комплекса был храм. Ведь все ситуации и препятствия, данные нам богом, не просто так даются. Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки, и ты для них был открыт. Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. Из любой ситуации есть выход, нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ, и нужно, конечно, стать на голову сильнее и не доводить до таких спорных моментов, ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — сообщил Большунов в социальных сетях.

