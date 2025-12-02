Скидки
«Цирк с камерами». Александр Большунов заявил, что Бакуров симулировал травму ноги

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов оценил общественный резонанс после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске, где он толкнул в спину Александра Бакурова.

«Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после, его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. И также я был удивлён, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг. Кто очень сильно любит хайп от Губерниева до Романова, от Левкова до Панжинского, за что им тоже большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазу на глаз, что я бы хотел сделать, но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку и нам не дали удалить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеру и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль», — сказал Большунов в социальных сетях.

