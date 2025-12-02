Видео: обращение Александра Большунова к общественности после конфликта с Бакуровым

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов записал видеообращение по итогам инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске, где он толкнул в спину Александра Бакурова.

«Всем добрый день! Хотелось обратиться по ситуации, кто неравнодушен и не согласен. Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и, возможно, после уже со спортсменами. Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова, я признаю, что поступил неправильно, толкнул соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить о инцидентах, которые произошли на трассе, но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать. Если на дистанции случаются какие-то моменты, то их должны разбирать судьи и технические делегаты.

Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки, их было как минимум три. На подъёме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом. И третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров можно один, ну, наверное, максимум два раза помешать. Но если больше, это уже, наверное, перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести.

Что касается группы Сорина, то, начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками. Я понимаю, это спорт, но, как сказал кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно». И уважать друг друга на дистанции. И делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы как на дистанции, так и вне дистанции.

Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после, его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. И также я был удивлён, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг. Кто очень сильно любит хайп от Губерниева до Романова, от Левкова до Панжинского, за что им тоже большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазу на глаз, что я бы хотел сделать, но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку и нам не дали удалить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеру и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль.

Что касается извинения, то я, конечно, сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед богом. Спасибо ФосАгро и комплексу Тирова, что они дозволяют, чтобы у данного комплекса был храм. Ведь все ситуации и препятствия, данные нам богом, не просто так даются. Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки, и ты для них был открыт. Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. Из любой ситуации есть выход, нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ, и нужно, конечно, стать на голову сильнее и не доводить до таких спорных моментов, ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — сказал Большунов в обращении.