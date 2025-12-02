Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дмитрий Губерниев: всё смешалось в голове Большунова

Дмитрий Губерниев: всё смешалось в голове Большунова
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова об инциденте с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Да, всё смешалось в доме (голове) Большунова….

Дорогой Александр Большунов! И окружение Большунова! Для того чтобы разобраться в разных эпизодах, не надо прятаться! Надо общаться, объяснять! Собирать журналистов, общественность, представителей ФЛГР и объяснять! Прессуху собрать! Надо с людьми разговаривать! Нормально общаться! И с соперниками по лыжне тоже! Любить и уважать людей! И всё будет хорошо! С любовью и уважением к Большунову! ПыСы — банду Сорина под суд! Бакурову — здоровья! И ещё одно — с бардаком в ФЛГР пора кончать! Королевство наше лыжное протухло и очень сильно воняет!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Скандал с Большуновым затмил всё. Но в российских лыжах и без него много интересного!
Скандал с Большуновым затмил всё. Но в российских лыжах и без него много интересного!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android