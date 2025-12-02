Дмитрий Губерниев: всё смешалось в голове Большунова

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова об инциденте с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Да, всё смешалось в доме (голове) Большунова….

Дорогой Александр Большунов! И окружение Большунова! Для того чтобы разобраться в разных эпизодах, не надо прятаться! Надо общаться, объяснять! Собирать журналистов, общественность, представителей ФЛГР и объяснять! Прессуху собрать! Надо с людьми разговаривать! Нормально общаться! И с соперниками по лыжне тоже! Любить и уважать людей! И всё будет хорошо! С любовью и уважением к Большунову! ПыСы — банду Сорина под суд! Бакурову — здоровья! И ещё одно — с бардаком в ФЛГР пора кончать! Королевство наше лыжное протухло и очень сильно воняет!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.