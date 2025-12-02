Скидки
Лыжи

«Чудак регулярно исполняет в забегах, но виноват Бакуров». Краснов — о поступке Большунова

Комментарии

Российский лыжник, призёр этапов Кубка мира и чемпион России по лыжероллерам Андрей Краснов отреагировал на поступок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Кубке России.

«Долго держался, чтоб не написать пост на злободневную тему. Кто-нибудь, объясните Саше, что спринт — это контактная борьба. И что контактная борьба — это не только когда ты прыгаешь людям на лыжи. Чудак регулярно исполняет в забегах, но виноват Бакуров и группа «Сорина». Интересно, какой мат Бакурова, стоящего к Большунову спиной, привёл к толчку?» — написал Краснов в социальных сетях.

Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске толкнул Александра Бакурова в спину.

Новости. Лыжи
