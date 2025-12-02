«Лучше никак, чем так». Коростелёв — об извинениях Большунова после конфликта с Бакуровым

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв высказался об извинениях трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за инцидент с Александром Бакуровым на Кубке России.

Материалы по теме Видео: обращение Александра Большунова к общественности после конфликта с Бакуровым

«Честно, лучше никак, чем так», — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место, но позже был дисквалифицирован с финальной гонки. Бакуров стал четвёртым.