Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения Большунова за инцидент с Бакуровым

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об извинениях трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за инцидент с Александром Бакуровым на Кубке России.

«В видео Большунова извинения были в начале, а в конечном итоге лыжня привела к храму. Всё смешалось в голове Большунова. Сложно комментировать это, молодец, что выступил с обращением. Никто охоту на ведьм, никаких подлянок Саше не собирается устраивать. Мы его сильно любим и уважаем, он — икона стиля, должен оставаться на лыжне и за пределами таковым. Он выдающийся человек, а с таких людей и спрос особый.

Хочу пожелать ему и окружению ума, мудрости и человеколюбия. Если вы говорите, что никто не разобрался, то что сделали вы — Большунов, Юрий Викторович Бородавко, Елена Вяльбе?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

