Губерниев: с бардаком в российских лыжах пора кончать — там ненависть друг к другу

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущем положении в российских лыжах после конфликта Александра Большунова и Александра Бакурова в Кировске.

«Вернёмся в Казань, когда была дисквалифицирована спортсменка. Никто ничего не знает, это междусобойчик ФЛГР. Это просто отображение бардака, который царит в российских лыжах. Окружение Большунова, Вяльбе, берите журналистов, объясните, расскажите, покажите на пресс-конференции — что произошло? Но они так не делают, так не умеют и не могут. Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Всё это великолепие сшито белыми нитками, там ненависть друг к другу. В биатлоне такого быть не может даже при всех моих вопросах к Майгурову. Рыба гниёт с головы. Вся это история показывает, что кажущееся великолепие и благополучие — туфта и обман. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.