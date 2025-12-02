ФЛГР учтёт извинения Большунова при вынесении решения по конфликту с Бакуровым

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что извинения трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова будут учитываться при вынесении решения по конфликту с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Самое главное, что Саша принёс извинения и всё осознал. Думаю, то же самое нужно и со стороны других участников. Нужно просто извиниться, подружиться и спокойно работать дальше. Сейчас начнётся заседание президиума, так как у нас нет официально‑дисциплинарного комитета, эти функции будет выполнять президиум, и на решение этого вопроса будет потрачено какое‑то время. Скорее всего, будет выслушан ряд мнений и принято коллективное решение, как с этим стоит поступить», — приводит слова Крянина «Матч ТВ».