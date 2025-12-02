Скидки
ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что жалоба трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на поведение лыжников группы Егора Сорина в гонках будет рассмотрена.

— Помимо извинений, Александр в своём обращении заявил о неуважении на лыжне от спортсменов группы Сорина. Будете ли разбирать инцидент и с этой стороны?
— Это предположения Александра, и их тоже нужно рассматривать. Если есть претензия, нужно посмотреть, насколько она объективная. Возможно, молодое поколение растёт и покусывает старших, это нормально. Но вопрос в том, чтобы это было с уважением ко всем участникам гонок, и неважно, у кого какие медали, с ними вообще бегать сложно. Нужно к каждому относиться с уважением. Думаю, Саша пытается объяснить, что ко всем нужно проявлять уважение, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».

