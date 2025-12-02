Дмитрий Губерниев предположил, кто из лыжников представит Россию на ОИ-2026

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх — 2026 смогут выступить российская лыжница Алина Пеклецова и действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв.

«По критериям допуска на Олимпиаду в Италию вполне могут поехать Пеклецова и Коростелёв, например… Титулованные лыжники во главе с Большуновым допуск не получат. Тут хотелось бы ошибиться, но...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.