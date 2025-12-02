Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Первый шаг к Олимпиаде сделан». Бородавко — о решении CAS по российским лыжникам

«Первый шаг к Олимпиаде сделан». Бородавко — о решении CAS по российским лыжникам
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Это радостное известие. Первый шаг на пути к Олимпиаде уже сделан. Теперь работа будет непосредственно с FIS. Она — принимающая сторона на этапах Кубка мира. Там существуют другие вопросы по допуску. Норвегия в любом случае и при любом решении не выдаст визы российским спортсменам и не позволит им участвовать на этапах, которые проходят в Норвегии. Это только первый шаг. Нужно идти и бороться дальше. Продвигать всю эту историю.

С полным пониманием, какие критерии отбора по FIS — что мы должны получить за эти места, получить какие-то очки, сколько этого должно быть. Только после этого выйдем на решение самого Олимпийского комитета, который будет рассматривать анкету спортсменов. Радоваться пока рано, но первые шаги уже сделаны», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
FIS обязали допустить российских спортсменов к международным соревнованиям
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android