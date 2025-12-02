«Первый шаг к Олимпиаде сделан». Бородавко — о решении CAS по российским лыжникам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Это радостное известие. Первый шаг на пути к Олимпиаде уже сделан. Теперь работа будет непосредственно с FIS. Она — принимающая сторона на этапах Кубка мира. Там существуют другие вопросы по допуску. Норвегия в любом случае и при любом решении не выдаст визы российским спортсменам и не позволит им участвовать на этапах, которые проходят в Норвегии. Это только первый шаг. Нужно идти и бороться дальше. Продвигать всю эту историю.

С полным пониманием, какие критерии отбора по FIS — что мы должны получить за эти места, получить какие-то очки, сколько этого должно быть. Только после этого выйдем на решение самого Олимпийского комитета, который будет рассматривать анкету спортсменов. Радоваться пока рано, но первые шаги уже сделаны», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.