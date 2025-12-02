Скидки
Президент Федерации фристайла России Курашов отреагировал на решение CAS

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отреагировал на решение CAS признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Мы с оптимизмом приняли решение CAS, но далее предстоит пройти ряд этапов. Надо сказать, что Министерством спорта России и Олимпийским комитетом, лично министром спорта была проделана огромная работа по апелляциям, по их сопровождению в CAS. Результат достаточно оптимистичен на сегодняшний день. Если говорить о дальнейших шагах, то первое — чтобы комментировать участие под нейтральным флагом, нужно понимать содержание этого статуса. Сейчас это не озвучено. Второе — нужно понимать, кто может быть допущен до международных соревнований, на каких условиях, необходимо ли проходить отбор, либо будут иные требования. Восприняли с оптимизмом, будем отрабатывать с новыми вводными. Их должна прописать международная федерация», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

