Президент Федерации фристайла России Курашов отреагировал на решение CAS

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отреагировал на решение CAS признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Мы с оптимизмом приняли решение CAS, но далее предстоит пройти ряд этапов. Надо сказать, что Министерством спорта России и Олимпийским комитетом, лично министром спорта была проделана огромная работа по апелляциям, по их сопровождению в CAS. Результат достаточно оптимистичен на сегодняшний день. Если говорить о дальнейших шагах, то первое — чтобы комментировать участие под нейтральным флагом, нужно понимать содержание этого статуса. Сейчас это не озвучено. Второе — нужно понимать, кто может быть допущен до международных соревнований, на каких условиях, необходимо ли проходить отбор, либо будут иные требования. Восприняли с оптимизмом, будем отрабатывать с новыми вводными. Их должна прописать международная федерация», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.