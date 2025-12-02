Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин: надо ждать официальное заявление CAS по иску России к FIS со всеми формулировками

Сорин: надо ждать официальное заявление CAS по иску России к FIS со всеми формулировками
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на решение CAS признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Нет решения FIS. Официальная информация будет тогда, когда орган, который принял это решение, опубликует заявление. Когда непосредственно CAS опубликует судебную информацию. Это всё равно что судья вынес приговор, не сказал это сам, а это объявил какой-нибудь адвокат. Поэтому надо ждать заявления CAS со всеми формулировками», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.

Материалы по теме
FIS обязали допустить российских спортсменов к международным соревнованиям
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android