Сорин: надо ждать официальное заявление CAS по иску России к FIS со всеми формулировками

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на решение CAS признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Нет решения FIS. Официальная информация будет тогда, когда орган, который принял это решение, опубликует заявление. Когда непосредственно CAS опубликует судебную информацию. Это всё равно что судья вынес приговор, не сказал это сам, а это объявил какой-нибудь адвокат. Поэтому надо ждать заявления CAS со всеми формулировками», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.