Светлана Журова: нет надежды, что российские лыжники будут участвовать в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на решение CAS признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Была проведена большая работа и федерацией, и ОКР, чтобы это возвращение случилось. Однако, честно говоря, я не тешу себя иллюзиями, потому что мы это уже проходили с паралимпийцами: нас допустили с флагом и гимном, а участвовать мы не можем, потому что не успели на отборы. У меня нет надежды, что наши лыжники будут участвовать в Олимпиаде. Сейчас должны собрать международную федерацию, принять решение, разработать критерии допуска спортсменов. Мы же понимаем, что максимально будут всё это затягивать. Потом они уйдут на рождественские праздники.

Даже если они успеют принять все решения, потом начинается вопрос визы. А осталось всего три этапа, где наши спортсмены могут пробежать и завоевать квоты. Успеют поставить визу? Может, у каких-то спортсменов виза есть, но нам неизвестны критерии. Будут ли торопиться? Если нет, никто ничего не успеет. Я уверена, что наша федерация предпримет максимум усилий, но будет сложно. По отношению к нам были настроены довольно русофобски. Очков должно хватить, потому что наши ребята сильные. Посмотрим, что будет», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.