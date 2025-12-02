Скидки
Лыжи

Белорусский лыжный союз выиграл дело в CAS против FIS
Белорусский лыжный союз выиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отстранении спортсменов от международных стартов. Об этом сообщается на официальном сайте Белорусского лыжного союза.

«Постановление Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября 2025 года отменяется, поскольку оно запрещает выступать на соревнованиях и квалификационных соревнованиях, признанных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, белорусским спортсменам, которые удовлетворяют критериям, установленным Международным олимпийским комитетом для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине», — приводит текст заявления Белорусский лыжный союз.

Белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве нейтральных спортсменов и прошедшие квалификацию, должны быть допущены FIS для участия в квалификации и отбору на Олимпийские игры 2026 года.

