Савелий Коростелёв отреагировал на решение CAS по допуску россиян к международным стартам

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Это радостная новость, мы ждём пресс‑релиз FIS на эту тему», – сказал Коростелёв в интервью «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.