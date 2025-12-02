Скидки
Губерниев предположил, кто из россиян поедет на ОИ после решения CAS по иску к FIS

Губерниев предположил, кто из россиян поедет на ОИ после решения CAS по иску к FIS
Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что лидеры и титулованные российские лыжники не смогут пройти критерии отбора на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Допустят тех спортсменов, кто критерии пройдёт. Критерии сравнимы с парижскими. Лидеры и титулованные спортсмены не пройдут, но молодёжь Коростелёв и Пеклецова — вполне. Шансов мало, но они есть, что мы эти критерии пройдём. Будем желать всяческих удач лыжникам и всем остальным, кто, может быть, сумеет под эгидой федерации поехать на отборы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

