Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на решение CAS по российским лыжникам

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на решение CAS по российским лыжникам
Комментарии

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Нам нужно подождать и посмотреть, как мы будем реагировать, как в отношении соревнований в Норвегии, так и по другим вопросам. Нам нужна дополнительная информация, после чего мы вернёмся к этому», — приводит слова Дюрхауг TV 2.

После решения CAS российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.

Материалы по теме
FIS обязали допустить российских спортсменов к международным соревнованиям
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android