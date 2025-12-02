Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на решение CAS по российским лыжникам

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Нам нужно подождать и посмотреть, как мы будем реагировать, как в отношении соревнований в Норвегии, так и по другим вопросам. Нам нужна дополнительная информация, после чего мы вернёмся к этому», — приводит слова Дюрхауг TV 2.

После решения CAS российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.