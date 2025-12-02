СAS опубликовал текст решения по апелляциям России и Беларуси к FIS

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал текст решения по апелляциям России и Беларуси, где частично удовлетворил апелляции к Международной федерации лыжных видов (FIS) о допуске российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Милане.

«Обе панели CAS постановили, что российским и белорусским спортсменам, соответствующим критериям допуска Международного олимпийского комитета (AIN), должно быть разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях FIS.

21 октября 2025 года Совет FIS принял резолюцию «не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификационных соревнованиях FIS к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года». В CAS были поданы две апелляции на это решение, в которых утверждалось, что оно нарушает устав FIS и принципы политической нейтральности и недискриминации.

Первая апелляция подана Ассоциацией лыжных видов спорта России, 12 российскими спортсменами и паралимпийцами, а также Паралимпийским комитетом России. Дело рассматривалось в заочном формате 1 декабря 2025 года.

Вторая апелляция подана Белорусским лыжным союзом и пятью ​​белорусскими спортсменами. Дело рассматривалось в заочном формате 26 ноября 2025 года.

Процедуры были ускорены в связи с предстоящими квалификационными соревнованиями к Олимпиаде-2026, и сегодня были вынесены оперативные решения (без указания оснований).

Обе комиссии установили, что Устав FIS защищает людей от дискриминации и требует от FIS политической нейтральности (ст. 5.2). Следовательно, апелляции были частично удовлетворены на том основании, что решение FIS представляет собой полное исключение спортсменов по признаку гражданства, независимо от того, соответствуют ли спортсмены критериям AIN.

Запрос на разрешение российским паралимпийцам участвовать в мероприятиях FIS на тех же условиях, что и другим паралимпийцам, был удовлетворён в связи с отсутствием рамок AIN, установленных Международным паралимпийским комитетом (ПКР).

Дальнейшие запросы апеллянтов в апелляции Ассоциации лыжных видов спорта России на разрешение другим спортсменам, вспомогательному персоналу и официальным лицам из России участвовать в предстоящих соревнованиях были отклонены.

Запросы Белорусского лыжного союза о порядке установления и применения критериев AIN также были отклонены, поскольку они остаются в ведении FIS», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СAS.