«Это сюрреалистично». Иверсен — о конфликте с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен рассказал, что недоволен решением Федерации лыжных видов спорта Норвегии исключить его из заявки на этап Кубка мира в Руке, но это стало для него мотивацией.

«Это было настолько сюрреалистично, что я получил энергетический заряд. Сильно на меня подействовало, настолько несправедливо, что получил энергию от этого. Произошло много пугающих вещей. У меня есть аргументы и конкретные вопросы, которые хочу поднять. Это не должно повториться, надеюсь, федерация воспримет это серьёзно. Я высказался в медиа и теперь хочу продолжить диалог напрямую», — приводит слова Иверсена VG.

