Стало известно наказание для Александра Большунова по итогам инцидента с Бакуровым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объявил наказание для трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по итогам конфликта с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске толкнул Александра Бакурова в спину. Сегодня, 2 декабря, Александр Большунов выступил с заявлением, в котором извинился за свой поступок.