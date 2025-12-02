«Надейся на худшее, лучшее придёт само». Вайцеховская — о решении CAS

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Новость о том, что теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, представляется мне тем самым кусочком мяса на верёвочке, который можно садистски позволить собаке проглотить, а потом потянуть обратно. Слишком много вопросов, при этом вряд ли у кого есть сомнения, что FIS будет всячески затягивать решение по каждому из них.

Как и где российским (нейтральным) лыжникам проходить олимпийскую квалификацию? Будет ли возможно обеспечить спортсменам выездные визы, притом что влиять на сроки их выдачи, как и на весь процесс в целом, сейчас крайне затруднительно? Есть ли какая-то реальная вероятность, что даже с визами людей не развернут на границе, если вдруг кто-то попробует заявиться на норвежский этап?

Что с рейтингом? Будет ли имеющийся рейтинг российских атлетов (и России как спортивного субъекта) автоматически трансформироваться в рейтинг нейтральных атлетов? Помимо того что это вновь момент, решение по которому остаётся за крайне недружелюбной стороной, в случае отрицательного вердикта получим минимальную квоту и те же самые 1+1, о которых говорилось с самого начала. Поэтому здесь самое время вспомнить поговорку: надейся на худшее, лучшее придёт само», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.