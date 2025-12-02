Спортивный юрист объяснила решение CAS по делу иска России к FIS

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS.

«Я трактую так: все, кто отвечает критериям, могут принимать участие в нейтральном статусе, остальные, если не отвечают, не могут. То есть CAS подтвердил только нейтральный статус. Думаю, это не зря в параграфе про паралимпийцев. У них не нейтральный статус, так как в IPC нет такого института в принципе.

Удивилась бы, если CAS ограничат решение только 12 спортсменами, они-то как раз признали, что в целом это дискриминационное решение. Тогда бы отказали RSF, а удовлетворили спортсменам», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.