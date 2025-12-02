Сегодня, 2 декабря, на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) было принято решение приостановить действие RUS кода трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по итогам конфликта с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Справедливо ли наказание, вынесенное Александру Большунову?

Напомним, Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске толкнул Александра Бакурова в спину. Сегодня, 2 декабря, Александр Большунов выступил с заявлением, в котором извинился за свой поступок.